Transfert au Paris FC : Jürgen Klopp prépare du lourd !

Jürgen Klopp à Paris. Ce n’est pas une illusion. De par l’incorporation de Red Bull dans le capital du PFC, l’Allemand a des responsabilités au club francilien puisqu’il a été nommé directeur du football mondial de la firme. Un nouveau chapitre après près de 9 années sur le banc de touche de Liverpool qu’il accueille à bras ouverts.

Le 14 janvier dernier, Jürgen Klopp exerçait pour la première fois ses fonctions de directeur du football mondial chez Red Bull. Une annonce effectuée par la firme autrichienne dès l’automne 2024, quelques mois après le départ de l’entraîneur allemand de Liverpool, club dont il était l’entraîneur depuis octobre 2015. Entré dans le cœur des supporters des Reds, Klopp s’en allait épuisé par sa tâche rondement menée.

«Je fais partie d’un projet que j’aime beaucoup et j’adore les gens avec qui je travaille» De par l’incorporation de Red Bull dans le capital du Paris FC, à 11 % précisément, Jürgen Klopp tient donc un rôle sportif chez le promu de Ligue 1. Pendant une entrevue avec Steven Bartlett, le dirigeant de Red Bull n’a pas boudé son plaisir concernant ses responsabilités actuelles bien éloignées de ce qu’il avait connu au cours de sa carrière de coach à Mayence, au Borussia Dortmund et à Liverpool. « Je fais partie d’un projet que j’aime beaucoup et j’adore les gens avec qui je travaille ainsi que les clubs qui sont sous notre responsabilité ».