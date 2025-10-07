Transfert au PSG : Jürgen Klopp refoulé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Qatar, Julian Draxler évoluait précédemment du côté du PSG. C’est en janvier 2017 que le milieu offensif a rejoint le club de la capitale, débarquant en provenance de Wolfsburg. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Draxler puisqu’à l’époque, il avait également la possibilité de rejoindre… Liverpool.

Recruté pour près de 40M€, Julian Draxler était forcément très attendu au PSG. L’Allemand n’a toutefois pas été une franche réussite au sein du club de la capitale. L’expérience parisienne aurait donc pu être meilleure pour Draxler, lui qui n’a toutefois aucun regret alors qu’il aurait très bien pu signer à Liverpool plutôt qu’au PSG.

Le PSG plutôt que Liverpool ! A l’occasion d’un entretien accordé à Bild, Julian Draxler a en effet révélé qu’il avait la possibilité d’aller à Liverpool avec Jürgen Klopp plutôt qu’au PSG. L’Allemand en avait donc décidé autrement et il n’a aucun regret : « Je me suis déjà demandé ce qui serait arrivé si je n’étais pas parti de Wolfsbourg pour aller au PSG mais plutôt à Liverpool avec Jürgen Klopp. J’en avais l’opportunité. Néanmoins, je suis heureux, je suis en paix avec mes décisions ».