Transfert à 20M€ : L’OM tient son «Iniesta» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services d’Arthur Vermeeren, arrivé en provenance du RB Leipzig sous la forme d’un prêt avec option d’achat (20M€). Quelques jours après sa première titularisation dans la cité phocéenne, le milieu belge est revenu sur ses caractéristiques, sans cacher son admiration pour Andres Iniesta.

L’OM a profondément remanié son effectif durant l’été en accueillant douze nouveaux joueurs, dont Arthur Vermeeren, arrivé quelques heures avant la deadline en provenance du RB Leipzig. « Je suis très content d'être ici. Je crois que ça s'est fait très rapidement, vers la fin du mercato. J'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation, apprendre à connaître le style de jeu de l'entraîneur et prendre de la confiance, me sentir bien dans l'équipe et le jeu », a confié ce vendredi le milieu belge, qui vient de connaître sa première titularisation avec l'OM contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions.

« Andres Iniesta, c'est un exemple » Présent face à la presse, Vermeeren est également revenu sur son style de jeu. « Il y a beaucoup de joueurs différents dans l'équipe qui sont complémentaires. Mes qualités, c'est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d'avance sur l'adversaire. Avec la balle au pied, je suis très calme, j'ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. Andres Iniesta, c'est un exemple pour moi. Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. J'ai eu une période difficile donc j'essaie de bâtir ma confiance », a-t-il ajouté, rapporté par RMC.