OM - Transfert : De Zerbi appelle un joueur, il dit non !

Très impliqué dans le recrutement de l'OM, Roberto De Zerbi ne perd jamais une occasion d'appeler un joueur convoité pour lui exposer son projet. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Arthur Vermeeren il y a un an. Mais alors que le Belge était en échec à l'Atlético de Madrid, il a finalement opté pour le RB Leipzig.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Arthur Vermeeren semble être très apprécié par Roberto De Zerbi. Et pour cause, l'entraîneur de l'OM avait tenté en personne de convaincre le milieu de terrain belge de rejoindre le club phocéen il y a un an. Alors en échec à l'Atletico de Madrid, Vermeeren cherchait un nouveau club et a donc reçu un coup de fil du coach italien, avant de finalement signer au RB Leipzig.

Vermeeren recale De Zerbi C'est en tout cas ce que révèlent les proches d'Arthur Vermeeren. « Ce n'était pas une année perdue mais le management a changé, a privilégié d'autres profils, et il a fallu encore partir. L'an dernier, Arthur avait déjà eu un appel avec De Zerbi, et son style de jeu lui correspond. Il aurait eu davantage de garanties de jouer dans d'autres équipes, mais il veut aller le plus haut possible et n'a pas pris l'option la moins risquée », assure-t-on dans l'entourage du joueur d'après L'EQUIPE.