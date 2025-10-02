Mercato : Le PSG «trop bling-bling», sa mère annule la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après son passage au sein du centre de formation du SM Caen, Elye Wahi s’est révélé sous les couleurs de Montpellier. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment. En effet, l’actuel buteur de Francfort était tout proche de s’engager avec le PSG plutôt que le MHSC. C’était visiblement sans compter sur la mère de Wahi.

Aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi a évolué précédemment à l’OM, au RC Lens, ainsi qu’à Montpellier. Une liste où le PSG aurait pu figurer. En effet, s’étant relancé au MHSC après son passage au centre de formation du SM Caen, l’attaquant de 22 ans aurait pu plutôt rejoindre le club de la capitale, où Wahi était visiblement très apprécié.

Wahi avait une offre du PSG ! Elye Wahi au PSG, ça aurait pu être possible. Comme l’explique L’Equipe, Luis Fernandez, alors directeur sportif du centre de formation parisien, appréciait énormément l’attaquant. Le fait est que les négociations n’ont pas abouti à quelque chose de concret. La raison ? Selon Nouari Khiari, ancien manager de Wahi, la mère et le beau-père de ce dernier demandaient beaucoup trop alors que le PSG avait proposé un contrat aspirant de 3 ans.