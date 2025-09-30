PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé balance sur son transfert !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid s’est remis en selle ce mardi soir. Après le naufrage contre l’Atlético de Madrid le week-end dernier, les Merengue se sont largement imposés à Kairat en Ligue des champions (0-5). Kylian Mbappé s’est notamment illustré avec un triplé. L’ancien du PSG a d’ailleurs indiqué après la partie que c’était pour ce genre de performance que la Casa Blanca a décidé de l’enrôler.

«Nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé le week-end dernier» « Il ne faut jamais oublier (la défaite 5-2 contre l'Atlético, samedi en Liga). Certes, c'est une autre compétition, mais nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé le week-end dernier pour apprendre de nos erreurs et faire en sorte que cela ne se reproduise plus » a d’abord expliqué Kylian Mbappé dans des propos rapportés par L’Equipe.