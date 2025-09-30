Kylian Mbappé : La folie annoncée avec son salaire !

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé fait partie des joueurs les mieux payés du monde. Selon plusieurs sources, le salaire de la star du Real Madrid est estimé à 32M€ brut par an. Ce mardi, le club madrilène affronte le modeste club du Kairat Almaty, dont la valeur totale de l’effectif correspond à plus de deux mois de salaire de Mbappé. Explications.
Le Real Madrid va effectuer un voyage assez surprenant. Le club madrilène affronte le Kaïrat Almaty, champion du Kazakhstan, en Ligue des Champions. Un affrontement entre deux clubs diamétralement opposé en termes de valeur financière.
Mbappé au repos ce mardi ?
Si les Merengue doivent absolument l’emporter, Xabi Alonso devrait néanmoins faire tourner, et ne devrait pas titulariser certaines stars comme Kylian Mbappé. En parlant du Bondynois, un chiffre, rapporté par RMC Sport, démontre tout le gouffre financier existant entre les deux clubs.
L’effectif du Kaïrat Almaty vaut deux mois de salaire du Français
En effet, d’après plusieurs sources concordantes, Kylian Mbappé perçoit un salaire brut annuel de 32M€. De son côté, la valeur totale de l’effectif du Kaïrat Almaty est évaluée à 12,7M€. Comme l’indique le média, cette somme correspond seulement à un peu plus de deux mois de salaire de l’attaquant français. L’effectif du Real Madrid, lui, est évalué à 1,4 milliard d’euros à titre de comparaison...