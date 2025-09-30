Kylian Mbappé : La folie annoncée avec son salaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé fait partie des joueurs les mieux payés du monde. Selon plusieurs sources, le salaire de la star du Real Madrid est estimé à 32M€ brut par an. Ce mardi, le club madrilène affronte le modeste club du Kairat Almaty, dont la valeur totale de l’effectif correspond à plus de deux mois de salaire de Mbappé. Explications.

Le Real Madrid va effectuer un voyage assez surprenant. Le club madrilène affronte le Kaïrat Almaty, champion du Kazakhstan, en Ligue des Champions. Un affrontement entre deux clubs diamétralement opposé en termes de valeur financière.

Mbappé au repos ce mardi ? Si les Merengue doivent absolument l’emporter, Xabi Alonso devrait néanmoins faire tourner, et ne devrait pas titulariser certaines stars comme Kylian Mbappé. En parlant du Bondynois, un chiffre, rapporté par RMC Sport, démontre tout le gouffre financier existant entre les deux clubs.