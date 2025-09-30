Retrouvailles avec Kylian Mbappé, il se fait recaler en direct !

Après son départ de l’Olympique de Marseille en 2021, Florian Thauvin a connu plusieurs expériences à l’étranger avec les Tigres au Mexique et l’Udinese en Italie. Mais depuis cet été, il est de retour en Ligue 1 avec sa signature au RC Lens, où il réalise de très belles choses en ce début de saison.
C’est l’une des grandes surprises de la Ligue 1. Revenu au RC Lens, Florian Thauvin fait énormément parler de lui. Il faut dire qu’il est rapidement devenu l’un des piliers de son équipe et certains parlent déjà d’un retour en sélection, avec Didier Deschamps qui pourrait être tenté de le rappeler.
Deschamps n’a pas oublié Thauvin
Plusieurs sources ont en tout cas révélé récemment que ce scénario ne serait pas impossible. Le RC Lens aurait en effet reçu une pré-convocation pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, qui jouera face à Azerbaïdjan le 10 octobre, puis contre l’Islande le 13 octobre. Mais ce retour en grâce de Thauvin ne semble pas vraiment convaincre tout le monde.
« L’équipe de France, on va se calmer »
C’est le cas de Walid Acherchour, qui a livré son avis sur la question au micro de RMC. « Thauvin, je lui souhaite le meilleur. Ça a l’air d’être un super mec, qui va apporter, mais l’équipe de France, on va se calmer » a-t-il expliqué, dans l’After Foot. « Tolisso, ça fait un an et demi qu’il est exceptionnel en Ligue 1, on connaît le prisme Didier Deschamps. Faut se tourner sur l’avenir. Thauvin, on va au moins attendre deux ou trois mois ».