Retrouvailles avec Kylian Mbappé, il se fait recaler en direct !

Axel Cornic

Après son départ de l’Olympique de Marseille en 2021, Florian Thauvin a connu plusieurs expériences à l’étranger avec les Tigres au Mexique et l’Udinese en Italie. Mais depuis cet été, il est de retour en Ligue 1 avec sa signature au RC Lens, où il réalise de très belles choses en ce début de saison.

C’est l’une des grandes surprises de la Ligue 1. Revenu au RC Lens, Florian Thauvin fait énormément parler de lui. Il faut dire qu’il est rapidement devenu l’un des piliers de son équipe et certains parlent déjà d’un retour en sélection, avec Didier Deschamps qui pourrait être tenté de le rappeler.

Deschamps n’a pas oublié Thauvin Plusieurs sources ont en tout cas révélé récemment que ce scénario ne serait pas impossible. Le RC Lens aurait en effet reçu une pré-convocation pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, qui jouera face à Azerbaïdjan le 10 octobre, puis contre l’Islande le 13 octobre. Mais ce retour en grâce de Thauvin ne semble pas vraiment convaincre tout le monde.