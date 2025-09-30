C’est confirmé, le nouveau Lionel Messi annoncé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour beaucoup, Lionel Messi est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. L’octuple Ballon d’Or avait choqué la planète football avec son départ du FC Barcelone pour le PSG en 2021. Quatre ans après le départ de son maestro, le Barça a retrouvé une star générationnelle en la personne de Lamine Yamal selon l’ancien journaliste Xavi Luque.

Le football mondial n’a qu’à bien se tenir. Malgré sa déception d’avoir terminé deuxième au Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal est enfin prêt à repartir à l’attaque. Touché par une pubalgie lors des dernières semaines, le crack de 18 ans est de retour dans les rangs du FC Barcelone.

Yamal, successeur de Messi Auteur d’une très bonne entrée en jeu ce week-end, Lamine Yamal continue de faire le bonheur du club blaugrana. Le doute n’est désormais plus permis, le numéro 10 est le grand patron du Barça et marche très sérieusement dans les pas de Lionel Messi. Ancien journaliste pour la Vanguardia, Xavi Luque témoigne auprès de l’Equipe.