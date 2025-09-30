Mbappé - Vinicius Jr : Clash en plein match, l'énorme provocation !

Ce samedi soir, l'Atlético a étrillé le Real lors du derby de Madrid. Durant ce choc, Koke et Vinicius se sont clashés en plein match. D'ailleurs, l'international espagnol a tenté de piquer le Brésilien en lui disant que Kylian Mbappé était meilleur que lui. Toutefois, Vinicius Jr a bien réagi.
Pour le compte de septième journée de Liga, l'Atlético a accueilli le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano ce samedi soir. A la surprise générale, les Colchoneros ont écrasé les Merengue, l'emportant 5-2.
Koke se sert de Mbappé pour piquer Vinicius
Lors de ce derby de Madrid, il y a eu un match dans le match entre Koke et Vinicius Jr. En effet, les deux adversaires se sont pris le bec durant le choc entre l'Atlético et le Real.
«Il joue avec moi, on va tout gagner»
Dans des images captées dans l'émission Le jour d’après, Vinicius Jr a d'abord fait un reproche à Koke. « Tu parles toujours à la presse, tout ce que je dis, tu le dis à la presse », a lancé le Brésilien. Dans la foulée, Kylian Mbappé et Robin Le Normand ont tenté de séparer les deux joueurs, mais Koke a riposté. En effet, l'Espagnol a balancé que l'ancienne gloire du PSG était meilleur que Vinicius Jr. Une manière de titiller l'égo de l'attaquant brésilien. Toutefois, Vinicius Jr n'est pas tombé dans le piège tendu par Koke. « Oui, oui, mais il joue avec moi. On va tout gagner », a répondu le numéro 7 du Real Madrid. Ce qui n'a pas arrêté Koke. « Il mange des toasts », a ajouté le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid en pointant Kylian Mbappé du doigt.