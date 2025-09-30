Mbappé - Vinicius Jr : Clash en plein match, l'énorme provocation !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'Atlético a étrillé le Real lors du derby de Madrid. Durant ce choc, Koke et Vinicius se sont clashés en plein match. D'ailleurs, l'international espagnol a tenté de piquer le Brésilien en lui disant que Kylian Mbappé était meilleur que lui. Toutefois, Vinicius Jr a bien réagi.

Pour le compte de septième journée de Liga, l'Atlético a accueilli le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano ce samedi soir. A la surprise générale, les Colchoneros ont écrasé les Merengue, l'emportant 5-2.

Koke se sert de Mbappé pour piquer Vinicius Lors de ce derby de Madrid, il y a eu un match dans le match entre Koke et Vinicius Jr. En effet, les deux adversaires se sont pris le bec durant le choc entre l'Atlético et le Real.