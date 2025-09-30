PSG - Désiré Doué : La nouvelle surprise qui se prépare !

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation de dernière minute, Désiré Doué ne fera pas partie du voyage en Catalogne pour affronter le FC Barcelone en Ligue des champions. Le PSG ne l’estime pas suffisamment rétabli de sa blessure au mollet. Le club de la capitale pourrait ainsi préparer une nouvelle surprise pour pallier l’absence de son phénomène de 20 ans.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est frappé par une malédiction. L’effectif de Luis Enrique est décimé par les pépins physiques plus ou moins importants. Le club de la capitale a notamment perdu Désiré Doué lors de la dernière trêve internationale. Et sauf retournement de situation, le crack de 20 ans devrait encore être absent pour le déplacement à Barcelone en Ligue des champions ce mercredi.

Désiré Doué forfait pour Barcelone D’après les informations de L’Equipe, Désiré Doué ne serait pas suffisamment remis de sa blessure au mollet droit contractée avec l’équipe de France. Le PSG n’entendrait donc prendre aucun risque, de peur d’aggraver une situation déjà compliquée. Le quotidien sportif français ajoute toutefois que Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal étaient encore avec le groupe à l’entraînement ce lundi.