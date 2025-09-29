Les catastrophes s’enchaînent au PSG : La réaction surprenante des joueurs de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la victoire contre l’AJ Auxerre (2-0), le PSG a encore vécu une soirée compliquée samedi, avec les sorties sur blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha. Alors que l’hécatombe se poursuit, certains joueurs voient ces absences comme une opportunité pour récupérer et se préparer sereinement pour les échéances à venir.

S’il avait le sourire en se présentant face aux journalistes samedi soir, après la victoire contre l’AJ Auxerre (2-0), Luis Enrique n’avait pourtant pas de bonnes nouvelles à annoncer. Quelques minutes plus tôt, Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha avaient dû quitter la pelouse du Parc des Princes sur blessure, à quatre jours du déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. « Ce n'est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont », confiait l’Espagnol. Depuis, l'incertitude règne.

C’est l’hécatombe à Paris Samedi, le PSG avait dû faire sans Marquinhos, Joao Neves, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés, et Fabian Ruiz, préservé. Comme redouté, c’est l’hécatombe dans les rangs du club après avoir débuté la saison sans réelle préparation physique. Mais en interne, certains relativiseraient la situation.