80M€ : Un joueur du PSG le fait totalement disjoncter !

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos ne parvient pas à faire la différence avec le PSG. L’attaquant portugais est encore passé à côté de son rendez-vous contre l’AJ Auxerre, et pourrait être remplacé d’ici peu. Quoi qu’il en soit, le consultant Walid Acherchour n’a pas du tout apprécié les performances du numéro 9, recruté contre 80M€.

Une erreur de casting au PSG ? Arrivé au sein du club parisien contre 80M€ en 2023, Gonçalo Ramos ne parvient pas à faire la différence. Intéressant lors de ses entrées en jeu, le Portugais n’arrive pas à se montrer dangereux sur ce début de saison, malgré plusieurs titularisations proposées par Luis Enrique. Pour certains observateurs, le retour sur investissement du numéro 9 n’est pas suffisant.

« A chaque fois qu'il fait un match, il tue les situations » « Je ne vais pas remettre une pièce sur Ramos, mais je n'en peux plus. En plus, tous les observateurs sont très compréhensifs sur sa situation. A chaque fois qu'il fait un match, il tue les situations. Il a des contrôles fait avec des chaussures Timberland. A un moment donné, contre Auxerre, il y a des performances qui doivent être bien meilleures du côté du PSG », analyse notamment Walid Acherchour au micro de l’After Foot.