PSG : Un terrible «virus» annoncé dans le vestiaire !

Depuis le début de saison, une avalanche de blessures est tombée au PSG. Le club parisien, miné par les pépins physiques, doit trouver des solutions. Mais cette gestion par Luis Enrique et son staff n’est pas simple, alors que la peur de se blesser s’est développé tel un virus contagieux au sein du vestiaire.

Le PSG doit faire avec. Dans un début de saison réussi malgré une défaite frustrante face à l’OM, le club de la capitale a connu plusieurs blessés. Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux touchés avec l’équipe de France, connaissent une absence de plusieurs semaines.

Les joueurs inquiets en interne ? Entre temps, nombreux sont les joueurs du PSG à avoir connu des pépins physiques leur faisant louper un, deux matchs au maximum. Une conséquence directe de la saison dernière à rallonge, qui n’a laissé qu’une semaine d’entraînement aux Parisiens cet été avant la reprise. Comme indiqué par l’Equipe, Luis Enrique est conscient de l’état de ses joueurs, et veut à tout prix éviter une forme de psychose pouvant potentiellement se développer dans le vestiaire du PSG autour des blessures.