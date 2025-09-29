Nouveau crack à Paris, le coup de pression du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sein de son centre de formation, le PSG dispose de plusieurs jeunes joueurs intéressants. Parmi eux figure notamment Noham Kamara. Ayant déjà disputé deux matchs sous les ordres de Luis Enrique la saison dernière, le défenseur de 18 ans a été laissé à la disposition de l’équipe de France U20, mais avec une grosse condition.

Samedi soir face à l’AJ Auxerre, le PSG a fait appel à plusieurs jeunes de son centre de formation. Une méthode qu’apprécie Luis Enrique, qui depuis son arrivée sur le banc du club parisien, n’hésite pas à intégrer plusieurs Titis au sein de son groupe.

Luis Enrique aime les Titis Parisiens Si Warren Zaïre-Emery avait déjà été lancé avant son arrivée, Luis Enrique a quant à lui fait appel à Senny Mayulu, ou encore à Ibrahim Mbaye. Face à l’AJA, tous les trois étaient titulaires. Cet été durant la Coupe du monde des clubs, le coach du PSG a également convoqué le jeune défenseur Noham Kamara dans son groupe, lui qui a disputé deux rencontres en Ligue 1 en fin de saison dernière.