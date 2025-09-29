Nouveau crack à Paris, le coup de pression du PSG !

Au sein de son centre de formation, le PSG dispose de plusieurs jeunes joueurs intéressants. Parmi eux figure notamment Noham Kamara. Ayant déjà disputé deux matchs sous les ordres de Luis Enrique la saison dernière, le défenseur de 18 ans a été laissé à la disposition de l’équipe de France U20, mais avec une grosse condition.
Samedi soir face à l’AJ Auxerre, le PSG a fait appel à plusieurs jeunes de son centre de formation. Une méthode qu’apprécie Luis Enrique, qui depuis son arrivée sur le banc du club parisien, n’hésite pas à intégrer plusieurs Titis au sein de son groupe.
Luis Enrique aime les Titis Parisiens
Si Warren Zaïre-Emery avait déjà été lancé avant son arrivée, Luis Enrique a quant à lui fait appel à Senny Mayulu, ou encore à Ibrahim Mbaye. Face à l’AJA, tous les trois étaient titulaires. Cet été durant la Coupe du monde des clubs, le coach du PSG a également convoqué le jeune défenseur Noham Kamara dans son groupe, lui qui a disputé deux rencontres en Ligue 1 en fin de saison dernière.
Le PSG veut du temps de jeu pour Noham Kamara
Âgé de 18 ans, le défenseur né en 2007 va disputer la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France au Chili. Comme l’indique l’Equipe, le PSG a accepté que son joueur participe à cette compétition. Seulement, le club parisien attend que Noham Kamara dispose d’un temps de jeu important avec les Bleuets.