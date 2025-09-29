Dembélé - Doué : Le PSG s’évite une nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Frappé par une terrible malédiction en ce moment, le PSG voit son effectif être décimé par les blessures. Mais malgré l’urgence de la situation, le club de la capitale ne souhaite précipiter aucun retour, y compris ceux d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. De cette manière, les Rouge-et-Bleu s’éviteraient une catastrophe d’une plus grande envergure.

À l’approche du choc face au FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG voit son effectif être décimé par les blessures. Ousmane Dembélé et Marquinhos sont déjà forfaits. Désiré Doué et Joao Neves, eux, sont très incertains. Et comme si cela ne suffisait pas, le pessimisme est également de mise pour Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, qui n’ont pas terminé la rencontre face à l’AJ Auxerre ce samedi.

Le PSG ne prend aucun risque avec ses blessés Mais malgré l’urgence de la situation, le PSG ne compterait prendre aucun risque avec ses joueurs comme le rapporte SPORT. Que ce soit pour Ousmane Dembélé, Désiré Doué, ou tout autre nom, les Rouge-et-Bleu n’entendraient précipiter aucun retour. La raison est simple : éviter une potentielle rechute et une absence plus longue que prévue dans une saison qui s’annonce aussi chargée que la précédente.