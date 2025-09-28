«Je tourne la page» : Le PSG chasse une star, c’est la fin de l’histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir joué un rôle important dans l’épopée européenne du PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club, qui a déboursé 40 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services de Lucas Chevalier, son remplaçant. Interrogé par France Football, le gardien italien se montre compréhensif.

Remplacé par Lucas Chevalier dans les plans de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato estival, prenant la direction de Manchester City. Un départ brutal pour certains observateurs, dans la foulée d’un sacre en Ligue des champions dans lequel le portier italien a joué un rôle majeur. Interrogé par France Football, le principal intéressé n’affiche aucune amertume.

« Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli » « Moi, ça s'est bien terminé. Je n'ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j'ai accompli à Paris », confie Donnarumma, qui vient de recevoir le Trophée Yachine récompensant le meilleur portier de la saison.