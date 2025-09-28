«Je tourne la page» : Le PSG chasse une star, c’est la fin de l’histoire

Après avoir joué un rôle important dans l’épopée européenne du PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club, qui a déboursé 40 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services de Lucas Chevalier, son remplaçant. Interrogé par France Football, le gardien italien se montre compréhensif.
Remplacé par Lucas Chevalier dans les plans de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato estival, prenant la direction de Manchester City. Un départ brutal pour certains observateurs, dans la foulée d’un sacre en Ligue des champions dans lequel le portier italien a joué un rôle majeur. Interrogé par France Football, le principal intéressé n’affiche aucune amertume.
« Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli »
« Moi, ça s'est bien terminé. Je n'ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j'ai accompli à Paris », confie Donnarumma, qui vient de recevoir le Trophée Yachine récompensant le meilleur portier de la saison.
« Ce fut une très belle aventure. Maintenant, je tourne la page »
Donnarumma affirme ne ressentir aucune tristesse ou colère après avoir été poussé vers la sortie par le PSG : « Comme je l'ai déjà dit, je suis content de ce que j'ai accompli. Chacun fait ses propres choix. Paris restera toujours dans mon coeur, parce que les supporters m'ont tant donné, le club m'a tant donné. Ce fut une très belle aventure. Maintenant, je tourne la page. Je suis à Manchester City, je suis fier d'être ici. Je veux marquer aussi l'histoire de ce club, remporter de nombreux titres, me donner à fond, mouiller le maillot. »