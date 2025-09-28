«Très bientôt», une star annonce son grand retour au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il doit faire face à de nombreuses blessures, le PSG devrait incessamment sous peu pouvoir compter sur Ousmane Dembélé. Absent depuis la trêve internationale de septembre en raison d’une blessure à la cuisse droite, le Ballon d’Or 2025 a indiqué qu’il serait « très bientôt » de retour sur les terrains.

Avant de se rendre à Barcelone mercredi en Ligue des champions, le PSG a peut-être perdu deux autres joueurs, samedi lors de sa victoire face à Auxerre (2-0). Vitinha a cédé sa place à la 35e minute, suivi ensuite par Khvicha Kvaratskhelia, remplacé à la mi-temps après s’être plaint de la cuisse gauche.

« Ce n'est pas du positif mais il faut attendre » « Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain (...) Ce n'est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont », a indiqué Luis Enrique après la rencontre, qui va en revanche bientôt pouvoir compter sur Ousmane Dembélé. Présent en Parc des Princes, où il a présenté son Ballon d’Or, l’attaquant du PSG a indiqué que son retour était imminent.