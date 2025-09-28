«Très bientôt», une star annonce son grand retour au PSG !

Alors qu’il doit faire face à de nombreuses blessures, le PSG devrait incessamment sous peu pouvoir compter sur Ousmane Dembélé. Absent depuis la trêve internationale de septembre en raison d’une blessure à la cuisse droite, le Ballon d’Or 2025 a indiqué qu’il serait « très bientôt » de retour sur les terrains.
Avant de se rendre à Barcelone mercredi en Ligue des champions, le PSG a peut-être perdu deux autres joueurs, samedi lors de sa victoire face à Auxerre (2-0). Vitinha a cédé sa place à la 35e minute, suivi ensuite par Khvicha Kvaratskhelia, remplacé à la mi-temps après s’être plaint de la cuisse gauche.
« Ce n'est pas du positif mais il faut attendre »
« Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain (...) Ce n'est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont », a indiqué Luis Enrique après la rencontre, qui va en revanche bientôt pouvoir compter sur Ousmane Dembélé. Présent en Parc des Princes, où il a présenté son Ballon d’Or, l’attaquant du PSG a indiqué que son retour était imminent.
Dembélé « de retour très bientôt »
« C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a confié Ousmane Dembélé au micro de Ligue 1+. Déjà diminué, l’international français (57 sélections) s’était blessé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France et son retour est espéré après la prochaine trêve internationale.