PSG : Échange secret avec Emmanuel Macron, Dembélé se régale !

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende. L’attaquant du PSG a remporté le Ballon d’Or à Paris, devenant le sixième joueur français de l’histoire à obtenir pareille récompense. Présent au Parc des Princes ce samedi soir, le numéro 10 a révélé avoir vécu une folle semaine, recevant notamment un beau message de la part d’Emmanuel Macron.
Une soirée exceptionnelle. Après sa défaite à Marseille en début de semaine, le PSG est reparti de l’avant ce samedi soir en battant logiquement l’AJ Auxerre au Parc des Princes (2-0). Une soirée où Ousmane Dembélé était mis à l’honneur.
Dembélé, la gloire du PSG
Entre tifo à son effigie, chants à son honneur, l’attaquant français a pu présenter son Ballon d’Or aux supporters du PSG à l’issue de la rencontre. Au micro de Ligue 1 +, Dembélé a révélé avoir vécu une semaine presque irréelle, avec notamment un message de félicitation de la part d’Emmanuel Macron.
« Le président de la République a fait un petit message »
« Partager le Ballon d'or à la maison, ça fait toujours plaisir. Ils ont fait un accueil incroyable, que ce soit moi, toute l'équipe ou le coach qui a eu le trophée de meilleur entraîneur. C'est que du plaisir. Je m'attendais à ça, Marquinhos qui voulait pousser pour que je parle. Le président de la République a fait un petit message, c'est que des messages de tout le monde. La semaine a été mouvementée. Le lendemain de la cérémonie, il y a eu beaucoup d'interviews. Ces trois derniers jours étaient plus calmes », a ainsi confié Ousmane Dembélé.