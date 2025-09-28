PSG : Échange secret avec Emmanuel Macron, Dembélé se régale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende. L’attaquant du PSG a remporté le Ballon d’Or à Paris, devenant le sixième joueur français de l’histoire à obtenir pareille récompense. Présent au Parc des Princes ce samedi soir, le numéro 10 a révélé avoir vécu une folle semaine, recevant notamment un beau message de la part d’Emmanuel Macron.

Une soirée exceptionnelle. Après sa défaite à Marseille en début de semaine, le PSG est reparti de l’avant ce samedi soir en battant logiquement l’AJ Auxerre au Parc des Princes (2-0). Une soirée où Ousmane Dembélé était mis à l’honneur.

Dembélé, la gloire du PSG Entre tifo à son effigie, chants à son honneur, l’attaquant français a pu présenter son Ballon d’Or aux supporters du PSG à l’issue de la rencontre. Au micro de Ligue 1 +, Dembélé a révélé avoir vécu une semaine presque irréelle, avec notamment un message de félicitation de la part d’Emmanuel Macron.