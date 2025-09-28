PSG - Yamal : L'annonce que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG d'Ousmane Dembélé va affronter le FC Barcelone de Lamine Yamal, et ce, en Catalogne. Pour ce rendez-vous de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, Luis Enrique sera privé de plusieurs titulaires habituels. D'après Jérôme Rothen, si le PSG s'incline face au Barça, ce ne sera pas un drame.

De retour de blessure, Lamine Yamal devrait être présent pour le choc entre PSG et le FC Barcelone. Toutefois, Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie. Victime d'une hécatombe au sein de son effectif, Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs majeurs de son XI, notamment Marquinhos, Joao Neves et Désiré Doué.

PSG : C'est l'hécatombe avant le déplacement à Barcelone Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a annoncé la couleur avant Barça-PSG, programmé ce mercredi soir en Catalogne. D'après l'ancien milieu gauche parisien, une défaite des hommes de Luis Enrique face à la bande à Lamine Yamal ne serait pas dramatique.