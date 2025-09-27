PSG : Dembélé annonce sa prochaine destination !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or, et ce, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Ayant grandi à Evreux, l'attaquant du PSG a prévu de rendre visite à ses amis d'enfance pour leur montrer son trophée et célébrer avec eux.

Auteur d'une saison 2024-2025 XXL, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale a réalisé un quadruplé légendaire (Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et C1), l'international français a été logiquement sacré Ballon d'Or ce lundi soir, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris.

«Je suis content de les rendre fiers» Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Ousmane Dembélé a confié qu'il comptait rentrer à Evreux, la ville où il a grandi, pour montrer son trophée à ses proches. « Si ma ville d'Evreux était fière de moi après mon Ballon d'Or ? Ce n'est que de la fierté, que du plaisir. Ce sont les personnes avec qui j'ai grandi et c'est vraiment incroyable », s'est enflammé le numéro 10 du PSG, avant d'en rajouter une couche.