Dembélé Ballon d'Or : Alerte spoil, Ronaldinho a craqué au dernier moment !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Alors que Ronaldinho lui a décerné son prix, le numéro 10 du PSG a avoué que le Brésilien lui avait fait comprendre qu'il avait gagné juste avant de citer son nom en public.
Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a logiquement été sacré Ballon d'Or. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Graal ce lundi.
Le signe de Ronaldinho qui voulait tout dire
Ousmane Dembélé a eu l'honneur de voir Ronaldinho lui décerner son prix au théâtre du Châtelet de Paris. Comme l'a avoué l'international français, le Brésilien lui a fait comprendre qu'il avait battu Lamine Yamal juste avant l'annonce du verdict.
«J'ai senti que c’était bon»
« Raconte-nous le moment où tu as entendu ton nom ! Je n'ai pas eu d'informations avant, j'ai essayé d’en avoir, mais personne n’a voulu me dire quoi que ce soit ! Ils ont bien fait de garder le secret, parce que c'était un moment magique. Juste avant l’annonce, Ronaldinho m'a regardé, il a souri, j'ai senti que c’était bon ! Quand il a dit mon nom, j’ai ressenti beaucoup de fierté. C'était un moment incroyable. Gigio (Donnarumma) m’a fait un câlin, Désiré (Doué), Lamine (Yalmal) et João (Neves) m’ont félicité… Après, quand tu montes les marches, tu es vraiment heureux. Dès que je suis monté sur scène, j'ai vu toutes ces personnes, toute ma famille qui était là, mes amis d’Évreux également... C'était incroyable », a confié Ousmane Dembélé, attaquant du PSG, lors d'un entretien accordé à PSG TV.