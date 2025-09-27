Dembélé Ballon d'Or : Alerte spoil, Ronaldinho a craqué au dernier moment !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Alors que Ronaldinho lui a décerné son prix, le numéro 10 du PSG a avoué que le Brésilien lui avait fait comprendre qu'il avait gagné juste avant de citer son nom en public.

Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a logiquement été sacré Ballon d'Or. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Graal ce lundi.

Le signe de Ronaldinho qui voulait tout dire Ousmane Dembélé a eu l'honneur de voir Ronaldinho lui décerner son prix au théâtre du Châtelet de Paris. Comme l'a avoué l'international français, le Brésilien lui a fait comprendre qu'il avait battu Lamine Yamal juste avant l'annonce du verdict.