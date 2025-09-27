Luis Enrique a tout changé : Le coup historique qui s’annonce au PSG

Luis Enrique, à la tête d'un PSG profondément remanié depuis deux ans, pourrait marquer l’histoire du club contre l'AJ Auxerre ce samedi soir au Parc des Princes. Pour ce faire, son équipe devra marquer au moins un but face à la formation dirigée par Christophe Pélissier.
C’est avec une équipe encore une fois largement remaniée, sans Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves, blessés, mais aussi Fabian Ruiz, laissé au repos, que le PSG va se présenter face à l’AJ Auxerre ce samedi soir au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique vont tenter de retrouver le chemin du succès moins d’une semaine après le revers contre l’OM au Vélodrome. Et en cas de victoire, un nouveau record sera battu par le club de la capitale.
Un record en cas de but
A la tête d’une équipe très offensive, Luis Enrique peut décrocher un autre record à l’occasion de la réception de l’AJA, puisque le PSG reste sur 35 matches au Parc des Princes en Ligue 1 avec au moins un but au compteur, soit autant qu’entre janvier 2013 et décembre 2014, sa meilleure performance dans l’élite.
Barcola de retour
Avec au moins une réalisation ce samedi soir, le PSG battrait alors son record comme le souligne le club sur son site officiel. Pour ce faire, Luis Enrique pourra notamment compter sur Bradley Barcola, de retour dans le groupe.