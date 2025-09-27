Surprise, Cristiano Ronaldo recale Lamine Yamal et Désiré Doué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce samedi, France Football a dévoilé le détail des votes de toutes les récompenses décernées lundi dernier, y compris pour le Trophée Kopa remporté par Lamine Yamal devant Désiré Doué. Pour cette récompense, ce sont les anciens Ballons d'Or qui votent. Mais Cristiano Ronaldo, comme Kevin Keegan et Michel Platini n'ont pas donné de réponses.

Moins d'une semaine après la remise des différents trophées lors de la cérémonie du Ballon d'Or, France Football a dévoilé le détail des votes des différentes récompenses et notamment pour le Trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans. Sans surprise, Lamine Yamal a remporté cette récompense devant Désiré Doué.

Cristiano Ronaldo n'a pas voté pour le Trophée Kopa Particularité du Trophée Kopa, ce sont les anciens vainqueurs du Ballon d'Or qui vote en donnant un classement de trois joueurs par ordre décroissant qui se voient respectivement attribuer 5, 3 et 1 points. Cependant, parmi les 30 votants possibles, trois d'entre eux n'ont pas voté à savoir Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan et Michel Platini. Les raisons ne sont toutefois pas expliquées.