Surprise, Cristiano Ronaldo recale Lamine Yamal et Désiré Doué !

Ce samedi, France Football a dévoilé le détail des votes de toutes les récompenses décernées lundi dernier, y compris pour le Trophée Kopa remporté par Lamine Yamal devant Désiré Doué. Pour cette récompense, ce sont les anciens Ballons d'Or qui votent. Mais Cristiano Ronaldo, comme Kevin Keegan et Michel Platini n'ont pas donné de réponses.
Moins d'une semaine après la remise des différents trophées lors de la cérémonie du Ballon d'Or, France Football a dévoilé le détail des votes des différentes récompenses et notamment pour le Trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans. Sans surprise, Lamine Yamal a remporté cette récompense devant Désiré Doué.
Cristiano Ronaldo n'a pas voté pour le Trophée Kopa
Particularité du Trophée Kopa, ce sont les anciens vainqueurs du Ballon d'Or qui vote en donnant un classement de trois joueurs par ordre décroissant qui se voient respectivement attribuer 5, 3 et 1 points. Cependant, parmi les 30 votants possibles, trois d'entre eux n'ont pas voté à savoir Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan et Michel Platini. Les raisons ne sont toutefois pas expliquées.
Yamal devance largement Doué
Quoi qu'il en soit, cela n'aura rien changé au classement final largement dominé par Lamine Yamal qui, avec 124 points, devance Désiré Doué (72 points) et Joao Neves (23 points). A noter qu'un autre français était nommé parmi les prétendants au Trophée Kopa à savoir le crack du LOSC Ayyoub Bouaddi. Mais le jeune milieu de terrain n'a récolté aucun point.