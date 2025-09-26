PSG : Catastrophe pour Yamal, c'est officiel !

Alexis Brunet

Le mercredi 1ᵉʳ octobre, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront pour un choc en Ligue des champions. Lamine Yamal sera d’ailleurs surmotivé à l’idée de briller face aux Parisiens, mais malheureusement il sera privé de deux partenaires. En effet, le Barça a officialisé les absences de Joan Garcia et de Raphinha, tous les deux blessés.

Après l’Atalanta Bergame, c’est un gros choc qui attend le PSG en Ligue des champions. Mercredi 1ᵉʳ octobre, les Parisiens se déplaceront en Espagne pour y affronter le FC Barcelone. Une rencontre ô combien importante, surtout pour Lamine Yamal, qui espère bien briller pour marquer des points dans la course au Ballon d’or 2026.

Barcelone officialise les forfaits de Joan Garcia et Raphinha Malheureusement, pour venir à bout du PSG, le FC Barcelone de Lamine Yamal devra faire sans deux cadres. Ce vendredi, par le biais d’un communiqué, le club espagnol a officialisé les forfaits de Raphinha et de Joan Garcia. « Raphinha souffre d’une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. La durée approximative de son arrêt de travail est de trois semaines. Joan Garcia a subi une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Il subira une intervention chirurgicale arthroscopique réalisée par le Dr Joan Carles Monllau. Le temps de récupération estimé est compris entre 4 et 6 semaines, en fonction de son évolution. »