PSG : Ousmane Dembélé ne garde par le Ballon d'Or, Luis Enrique applaudit !

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans l'histoire en remportant son premier Ballon d'Or. Et l'un de ses premiers gestes après la cérémonie était de partager son trophée avec les supporters du PSG. Cela a donné lieu à une photo magnifique qui a beaucoup plus à Luis Enrique, très heureux de voir que son numéro 10 ne garde pas le Ballon d'Or pour lui.
Luis Enrique salue Dembélé
« Nous sommes aussi la meilleure équipe du monde et nous sommes fiers de ça. Voir Ousmane Dembélé récompensé, c'est super. Ce fut un lundi presque parfait malgré la défaite dans le Clasico. Voir Ousmane Dembélé partager le Ballon d'or avec les supporters et ça n'arrivait pas avant. Chapeau », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse.
Un peu plus tôt, au micro de PSG TV, Luis Enrique réagissait déjà à la récompense obtenue par Ousmane Dembélé : « Ça a été une semaine différente avec beaucoup de sentiments. C'est beau de recevoir des trophées individuels comme Ousmane, le club et moi. Le plus beau, c'est de voir la réalité après le Ballon d'or, cet amour et partager ensemble ce que nous avons obtenu l'année dernière. En même temps, c'est un défi pour nous parce que nous voulons continuer ».