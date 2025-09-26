PSG : Ousmane Dembélé ne garde par le Ballon d'Or, Luis Enrique applaudit !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans l'histoire en remportant son premier Ballon d'Or. Et l'un de ses premiers gestes après la cérémonie était de partager son trophée avec les supporters du PSG. Cela a donné lieu à une photo magnifique qui a beaucoup plus à Luis Enrique, très heureux de voir que son numéro 10 ne garde pas le Ballon d'Or pour lui.

Comme attendu, Ousmane Dembélé a profité de la saison exceptionnelle du PSG pour rafler le Ballon d'Or lundi soir. Et dès sa sortie de la cérémonie, le numéro 10 parisien est immédiatement sorti pour partager son trophée. Une scène qui a donné lieu à une magnifique photo. Luis Enrique se réjouit d'ailleurs que son joueur n'ait pas gardé le Ballon d'Or que pour lui.

Luis Enrique salue Dembélé « Nous sommes aussi la meilleure équipe du monde et nous sommes fiers de ça. Voir Ousmane Dembélé récompensé, c'est super. Ce fut un lundi presque parfait malgré la défaite dans le Clasico. Voir Ousmane Dembélé partager le Ballon d'or avec les supporters et ça n'arrivait pas avant. Chapeau », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse.