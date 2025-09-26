PSG : Un mercato bouclé au supermarché, la sortie surréraliste de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Auxerre samedi, Luis Enrique n'a évidemment pas échappé aux questions sur le mercato au moment où les blessures s'enchaînent au sein de l'effectif parisien. Néanmoins, l'entraîneur du PSG n'a aucun regret, rappelant au passage que recruter, «ce n’est pas comme aller chez Auchan».

Le gestion estivale du PSG a particulièrement été commentée. Et pour cause, malgré un été durant lequel la préparation physique a été tronquée par la Coupe du monde des clubs, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs dont deux gardiens (Lucas Chevalier et Renato Marin). Illia Zabarnyi est donc le seul joueur de champ qui a renforcé l'effectif parisien et le PSG est en train de payer le prix fort d'avoir très peu recruté puisque les blessures s'enchaînent. Néanmoins, Luis Enrique n'a aucun regret et rappelle qu'il est très difficile de trouver des joueurs susceptibles de renforcer le PSG.

Luis Enrique ne regrette pas le mercato du PSG « Si je regrette de ne pas avoir plus de recrues ? Non ! Non ! Ce n’est pas facile d’avoir plus de joueurs au PSG, ce n’est pas comme aller chez Auchan. Quand on veut un joueur il faut faire attention à tout. Comme la personnalité, le prix demandé car si c’est trop cher, il y’a de la pression pour le joueur. Il faut être calme. […] Aujourd’hui, je ne veux rien changer ! Dans 1 mois ? Je ne sais pas mais aujourd’hui rien ! », confie-t-il en conférence de presse, avant d'en dire plus au sujet des blessures en général.