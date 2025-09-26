Un champion du Monde signe à l'OL : Les révélations en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Nicolás Tagliafico a finalement signé une prolongation de contrat à la dernière minute avec l'OL. Le champion du Monde 2022 a donc décidé de continuer l'aventure avec le club rhodanien, et Daniel Riolo s'est exprimé sur ce dossier Tagliafico jeudi soir en direct sur RMC.

Nicolás Tagliafico (33 ans) semblait promis à un nouveau challenge loin de l'OL cet été étant donné que son contrat était arrivé à expiration, mais finalement, le latéral gauche argentin a signé une prolongation surprise le 1er août dernier alors qu'il était sans club. Le voilà donc reparti pour deux saisons supplémentaires avec l'OL, et jeudi soir, Daniel Riolo a confié tout le bien qu'il pensait du champion du Monde 2022 en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.

« Il devait partir... » « J’aime beaucoup ce joueur, je le dis souvent, je me répète, mais Tagliafico, j’adore ce que ce gars apporte à l’équipe au groupe, sa mentalité. On parle pas d’un crack, on parle pas d’un gars hors du commun, mais on parle quand même d’un champion du monde. On parle d’un mec qui a un profil de capitaine, d’un mec qui devait partir et qui finalement est resté contre toute attente. Surtout les raisons qui le poussaient à partir semblaient définitives », lâche Riolo sur le latéral gauche de l'OL.