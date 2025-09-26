Gros transfert au PSG, une révolution est annoncée !

Axel Cornic

Alors qu’il semblait enfin faire l’unanimité, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Un choix fort, avec Luis Campos et Luis Enrique qui ont décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer... ce qui ne semble pas être une tâche simple pour le moment.

Seulement quelques semaines après avoir participé à la victoire historique du PSG en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a fait ses valises. L’international italien a été écarté par son club, qui a préféré se tourner vers Lucas Chevalier du LOSC.

« Il a débarqué cet été, et il faut lui laisser le temps de digérer le transfert » Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que le Français a fait oublier Gianluigi Donnarumma. Son erreur dans le Classico face à l’OM (1-0), n’a d’ailleurs en rien arrangé les choses. Mais certains pensent qu’il faut encore laisser du temps à Chevalier. « Il a débarqué cet été, et il faut lui laisser le temps de digérer le transfert, découvrir un nouvel écosystème, affronter la pression, se détacher des étiquettes (celle de son prix notamment)... » a expliqué Ambre Godillon, sur Ici Paris Ile-de-France.