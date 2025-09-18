Donnarumma - Chevalier : Le PSG se fait allumer !

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier du LOSC. Récemment interrogé sur ce sujet épineux, qui a énormément fait parler cet été, le directeur sportif Luis Campos a expliqué que cela était notamment lié au salaire réclamé par l’Italien pour prolonger. Une version qui ne convainc pas tout le monde...

C’est une décision forte. Après quatre années passées ensemble, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète football. A sa place, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, dans un transfert évalué à près de 50M€.

« Il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... » Récemment invité sur RMC, Luis Campos a donné sa version des faits concernant ce choix de mettre de côté Donnarumma. « C'est un ensemble de circonstances qui ont amené à cette décision. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... » a expliqué le directeur sportif du PSG. « On a pris du temps pour discuter la question de Gigio. On était obligés de trouver des solutions si on n'arrivait pas à un accord avec lui ».