Neymar : Le PSG refait le coup sur le mercato !

En 2017, le PSG choquait le monde du football en lâchant 222M€ pour attirer Neymar. Il s'agissait du montant de la clause libératoire inscrite dans le contrat de l'international brésilien au FC Barcelone. Et le club de la capitale serait disposé à refaire un coup similaire avec une immense star de l'équipe féminine du Barça, à savoir Alexia Putellas.
La section féminine du PSG a vécu un été assez compliqué avec le départ de plusieurs joueuses majeurs à l'image de Marie-Antoinette Katoto et Grace Geoyoro. Par conséquent, le club de la capitale doit frapper très fort pour compenser ces départs. Et un transfert exceptionnel serait en discussions.
Le PSG tente l'énorme coup Putellas
En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG aurait proposé un contrat de 4 ans à Alexia Putellas ! Double Ballon d'Or, la star du football espagnol n'a plus qu'un an de contrat au FC Barcelone qui rencontre de gros problème économique et qui subit une pression de la Ligue pour alléger sa masse salariale comme le confirme L'EQUIPE. Dans cette optique, le Barça pourrait être soulagé de l'économie du salaire d'Alexis Putellas estimé à 100 000€ par mois.
Un transfert à la Neymar ?
Cependant, le FC Barcelone ne négociera pas avec le PSG qui serait toutefois déjà prêt à faire sauter la clause libératoire d'Alexia Putellas, légèrement inférieure à 1M€. Huit ans après Neymar, le PSG pourrait donc arracher une nouvelle star du Barça en levant une clause libératoire. Si les montants n'ont évidemment rien à voir, les deux transferts se ressemblent toutefois. Et la signature de Putellas au PSG serait également une véritable sensation dans le football féminin. Reste désormais à savoir si la milieu de terrain de 31 ans acceptera la proposition parisienne qui serait largement supérieure à son contrat actuel au Barça. A Paris, Alexia Putellas retrouverait d'ailleurs sa compatriote Olga Carmona qui a signé cet été au PSG en provenance du Real Madrid.