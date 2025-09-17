Neymar : Le PSG refait le coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, le PSG choquait le monde du football en lâchant 222M€ pour attirer Neymar. Il s'agissait du montant de la clause libératoire inscrite dans le contrat de l'international brésilien au FC Barcelone. Et le club de la capitale serait disposé à refaire un coup similaire avec une immense star de l'équipe féminine du Barça, à savoir Alexia Putellas.

La section féminine du PSG a vécu un été assez compliqué avec le départ de plusieurs joueuses majeurs à l'image de Marie-Antoinette Katoto et Grace Geoyoro. Par conséquent, le club de la capitale doit frapper très fort pour compenser ces départs. Et un transfert exceptionnel serait en discussions.

Le PSG tente l'énorme coup Putellas En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG aurait proposé un contrat de 4 ans à Alexia Putellas ! Double Ballon d'Or, la star du football espagnol n'a plus qu'un an de contrat au FC Barcelone qui rencontre de gros problème économique et qui subit une pression de la Ligue pour alléger sa masse salariale comme le confirme L'EQUIPE. Dans cette optique, le Barça pourrait être soulagé de l'économie du salaire d'Alexis Putellas estimé à 100 000€ par mois.