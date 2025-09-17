Le PSG tente un transfert légendaire, une offre est partie !

Et si le PSG réalisait l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du football féminin ? Après avoir vu filer Marie-Antoinette Katoto cet été, le club de la capitale aurait offert un contrat à Alexia Putellas, double Ballon d'Or. Considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde, la légende du FC Barcelone étudierait la proposition parisienne alors que son contrat s'achève en 2026.
Malmené par l'OL, devenu OL Lyonnes, depuis plusieurs années, le PSG tente de rattraper son retard mais a encore vu l'une des ses joueuses majeures rejoindre Lyon. En fin de contrat, Marie-Antoinette Katoto est effectivement partie chez les championnes de France comme Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani avant elle. Par conséquent, le PSG veut réagir en frappant fort.
Le PSG dégaine une offre pour Putellas !
Ces derniers jours, le PSG a vendu Grace Geyoro aux London City Lionesses pour un montant record de 1,65M€. Le club de la capitale doit donc frapper fort. Et selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG tenterait ainsi un transfert légendaire et aurait proposé un contrat à Alexia Putellas. La double Ballon d'Or étudierait cette proposition avec attention et pourrait envisager un transfert à Paris d'ici ce vendredi 19 septembre, date à laquelle le mercato prendra fin.
Le Barça rend déjà les armes ?
Mis au courant de l'offre du PSG, le FC Barcelone attend simplement la décision d'Alexia Putellas. Légende du club blaugrana, la milieu de terrain de 31 ans a reçu une proposition largement supérieure à ce qu'elle touche actuellement au Barça, qui ne négociera toutefois pas pour la conserver. Et pour cause, au sein du club catalan, on estime avoir déjà fait les efforts nécessaires sur le plan économique lors de la précédente prolongation d'Alexia Putellas en mai 2024. Liée jusqu'en 2026, avec une option pour une saison supplémentaire, la double Ballon d'Or va donc devoir trancher, sachant que le PSG s'est déjà dit prêt à lever sa clause libératoire dont le montant n'a pas filtré. A Paris, Putellas pourrait retrouver sa compatriote et coéquipière en sélection Olga Carmona qui a quitté le Real Madrid cet été pour s'engager avec le PSG.