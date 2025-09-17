Le PSG tente un transfert légendaire, une offre est partie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et si le PSG réalisait l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du football féminin ? Après avoir vu filer Marie-Antoinette Katoto cet été, le club de la capitale aurait offert un contrat à Alexia Putellas, double Ballon d'Or. Considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde, la légende du FC Barcelone étudierait la proposition parisienne alors que son contrat s'achève en 2026.

Malmené par l'OL, devenu OL Lyonnes, depuis plusieurs années, le PSG tente de rattraper son retard mais a encore vu l'une des ses joueuses majeures rejoindre Lyon. En fin de contrat, Marie-Antoinette Katoto est effectivement partie chez les championnes de France comme Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani avant elle. Par conséquent, le PSG veut réagir en frappant fort.

Le PSG dégaine une offre pour Putellas ! Ces derniers jours, le PSG a vendu Grace Geyoro aux London City Lionesses pour un montant record de 1,65M€. Le club de la capitale doit donc frapper fort. Et selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG tenterait ainsi un transfert légendaire et aurait proposé un contrat à Alexia Putellas. La double Ballon d'Or étudierait cette proposition avec attention et pourrait envisager un transfert à Paris d'ici ce vendredi 19 septembre, date à laquelle le mercato prendra fin.