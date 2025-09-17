50M€ : L’OL prépare un gros transfert pour janvier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annonce sur le départ l'été dernier, Malick Fofana est finalement resté à l'OL en dépit des grosses difficultés financières du club rhodanien. Mais l'attaquant belge pourrait finalement changer d'air dès le mercato de janvier puisque l'Inter Milan serait en train de se positionner. Mais l'OL réclame pas moins de 50M€ pour Fofana...

En proie à de grosses difficultés financières et menacé d'une relégation en Ligue 2 par la DNCG en raison de cette situation, l'OL n'a eu d'autre choix que de vendre en masse durant le mercato estival : Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Luca Perri... Le club rhodanien s'est sépare de plusieurs éléments majeurs afin de renflouer les caisses. Et un autre joueur majeur de l'OL pourrait suivre en janvier prochain.

Fofana vendu pour 50M€ ? Selon les révélations du journaliste Ekrem Konur, l'Inter Milan serait venu aux renseignements pour Malick Fofana (20 ans), l'attaquant belge de l'OL, qu'ils envisageraient de recruter lors du mercato hivernal. Les Gones auraient même déjà fixé leur tarif pour Fofana, qu'ils estiment à 50M€. Mais de son côté, l'Inter n'envisagerait pas d'aller au-delà de 25M€ pour le crack de l'OL.