PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Kvaratskhelia, c'est une surprise !

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG sera privé de plusieurs joueurs majeurs à l'image d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais ce n'est pas tout puisque l'incertitude règne également autour de la présence de Khvicha Kvaratskhelia au coup d'envoi. Et pour le remplacer, Luis Enrique préparer une surprise.
C'est le grand retour du PSG en Ligue des champions. Quelques mois après avoir remporté la compétition, le club de la capitale retrouve la C1 avec la venue de l'Atalanta au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué.
Kvaratskhelia incertain pour l'Atalanta
Touché au mollet contre le RC Lens dimanche, Khvicha Kvaratskhelia est également incertain comme l'a confié Luis Enrique en conférence de presse. « Pour Kvara, on doit attendre ses sensations après l'entraînement du jour. Je ne sais pas là. Demain (mercredi), ce sera le moment de décider », a confirmé l'entraîneur du PSG.
Mbaye pour le remplacer ?
Ainsi, Luis Enrique va devoir trancher pour compenser l'absence de Khvicha Kvaratskhelia. Et selon les informations de L'EQUIPE, c'est Ibrahim Mbaye qui est le mieux placé pour remplacer le Géorgien dans le couloir droit de l'attaque du PSG. Egalement touché contre le RC Lens dimanche, Lee Kang-In est une autre option, comme l'avance Le Parisien. Mais c'est bien le crack parisien qui devrait débuter la rencontre.