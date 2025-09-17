PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Kvaratskhelia, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG sera privé de plusieurs joueurs majeurs à l'image d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais ce n'est pas tout puisque l'incertitude règne également autour de la présence de Khvicha Kvaratskhelia au coup d'envoi. Et pour le remplacer, Luis Enrique préparer une surprise.

C'est le grand retour du PSG en Ligue des champions. Quelques mois après avoir remporté la compétition, le club de la capitale retrouve la C1 avec la venue de l'Atalanta au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Kvaratskhelia incertain pour l'Atalanta Touché au mollet contre le RC Lens dimanche, Khvicha Kvaratskhelia est également incertain comme l'a confié Luis Enrique en conférence de presse. « Pour Kvara, on doit attendre ses sensations après l'entraînement du jour. Je ne sais pas là. Demain (mercredi), ce sera le moment de décider », a confirmé l'entraîneur du PSG.