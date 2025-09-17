Ousmane Dembélé : Transfert surprise au PSG ?

La rédaction

Le PSG a pris une décision étonnante sur le mercato cet été. Malgré les départs de Marco Asensio et Randal Kolo Muani, le club de la capitale n’a recruté personne dans le secteur offensif. Les Rouge-et-Bleu ne se sont contentés que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Mais les dirigeants parisiens sont peut-être en train de s’en mordre les doigts. Luis Enrique se retrouve dans une situation délicate avec les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Le PSG prépare une surprise sur le mercato cet hiver ? Luis Campos a d’ailleurs fait savoir que du mouvement serait peut-être à prévoir sur le mercato en janvier du côté du PSG. « Le PSG est préparé pour se maintenir son équilibre pour - en janvier ou l'été prochain - faire le recrutement nécessaire, bien pensé avec le coach et le président. Même dans cette année de grande difficulté pour le foot français, on a des comptes au vert grâce à la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Nous avons gagné l'argent sur le terrain. Les joueurs veulent signer au PSG, c'est une force aujourd'hui. Je voyage beaucoup, je passe beaucoup de temps dans les aéroports, je vois de plus en plus de jeunes pour le PSG. Et dans le futur, ce sera beaucoup plus facile de recruter. Parce que la marque est beaucoup plus forte » a lancé le conseiller football du PSG au micro de RMC ce lundi.