OM : «J'avais d'autres offres», il balance sur son mercato !

Alors qu’il a rejoint Gérone en provenance de l’OM en toute fin de mercato, Azzedine Ounahi était officiellement présenté en conférence de presse ce mardi. L’international marocain a fait savoir qu’il avait d’autres offres plus intéressantes financièrement, mais qu’il avait tout de même donné sa préférence au club espagnol.

Arrivé dans les derniers jours du mercato avant de rejoindre la sélection marocaine pendant la trêve internationale, Azzedine Ounahi était en conférence de presse ce vendredi, où il a été officiellement présenté en tant que nouveau joueur de Gérone. Un club qu’il a rejoint en provenance de l’OM, dans le cadre d’un transfert estimé à 6M€.

« La décision en elle-même n'a pas été compliquée » « Cela n'a pas été facile de signer à Gérone, toutes les parties ont dû se battre pour que cela se fasse. Depuis le début de l'été, je savais que je pourrais progresser ici. La décision en elle-même n'a pas été compliquée, être à Gérone, c'est comme être chez soi, dans un club familial qui m'a très bien accueilli », a confié Azzedine Ounahi, qui avait d’autres offres plus intéressantes financièrement.