Transfert à 6M€ : L’OM dégoûte un club de Ligue 1 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a été trouvé avec Gérone pour le transfert d’Azzedine Ounahi, l’OM va faire un malheureux en Ligue 1. L’international marocain va rejoindre la formation espagnole dans le cadre d’un transfert estimé à 6M€, mais Angers, son ancien club, ne récupérera rien, puisqu'il avait inclus 30% sur une future plus-value et non à la revente au moment de son départ à Marseille.

Il aura fallu attendre la dernière semaine du mercato, mais l’OM a fini par trouver rune porte de sortie à Azzedine Ounahi. De retour après s’être relancé au Panathinaïkos la saison dernière, où il était prêté, le milieu de terrain âgé de 25 ans va découvrir un nouveau championnat et prendre la direction de l’Espagne.

Ounahi à Gérone contre 6M€ En effet, Azzedine Ounahi va rebondir à Gérone. D’après les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé avec l’OM dans l’optique du transfert de l’international marocain (40 sélections). Une opération estimée à 6M€, pour 80% des droits sportifs du joueur, ce qui risque de ne pas faire plaisir à Angers.