OM - Transfert de Rabiot : Un grand club étranger confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Massimiliano Allegri a été interrogé à propos d’Adrien Rabiot, annoncé dans le viseur de l’AC Milan. Un joueur avec lequel il entretient une bonne relation, mais le technicien italien a assuré qu’ils n’avaient pas été en contact récemment, confirmant que l’international français pourrait rester à l’OM.

Poussé vers la sortie par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est dans le viseur de Tottenham et d’Aston Villa, mais également de l’AC Milan, comme indiqué par L’Équipe. À la veille de la rencontre face à Lecce, Massimiliano Allegri était en conférence de presse ce jeudi et a justement été interrogé sur le milieu de 30 ans.

« C’est un joueur de l'Olympique de Marseille » « J'apprécie Adrien Rabiot en tant que joueur, nous avons une bonne relation car nous avons passé du temps ensemble à la Juventus... mais nous ne nous sommes pas parlés récemment. C’est un joueur de l'Olympique de Marseille », a assuré l’entraîneur de l’AC Milan, avec qui les négociations auraient échoué.