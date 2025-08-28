Rabiot met le feu à l’OM, des discussions sont annoncées !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM est pris dans l’affaire Rabiot. Le milieu de terrain qui s’est battu avec Jonathan Rowe a été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria, qui souhaite s’en débarrasser. L’avenir du Français est toutefois flou, car il pourrait finalement rester, mais plusieurs formations tentent tout de même leurs chances pour attirer l’ancien joueur de la Juventus de Turin.

Parmi les clubs de Ligue 1, l’OM est peut-être celui qui a le plus besoin de se renforcer dans cette dernière ligne droite du mercato. Roberto De Zerbi l’a affirmé, il attend encore du monde, bien conscient des carences de son effectif en championnat, mais également pour ne pas faire que de la figuration en Ligue des champions. Avant le 1ᵉʳ septembre 20H, au moins cinq nouveaux joueurs pourraient poser leurs valises à Marseille.

Quid d’Adrien Rabiot ? Au-delà des arrivées, l’OM devra également régler le cas Adrien Rabiot avant la fin du mercato. La situation du milieu de terrain est floue, car il est poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe, mais il existe également une chance de le voir finalement rester à Marseille. Roberto De Zerbi ne sait donc pas encore s’il pourra compter sur le Français cette saison, mais Pablo Longoria souhaite tout de même renforcer l’entrejeu phocéen et dernièrement c’est le nom de Florentino Luís du Benfica Lisbonne qui revient avec insistance.