Transfert au Real Madrid : Le boss de l’OM confirme !

Alors qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid, l’OM a finalement décidé de se retirer du dossier Dani Ceballos, car ce dernier a demandé un temps de réflexion supplémentaire avant de valider son transfert. Interrogé par El Chiringuito, Pablo Longoria a confirmé son intérêt pour l’international espagnol, mais indiqué que les choses changent en période le mercato.
L’OM pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Dani Ceballos (29 ans). Alors que l’international espagnol (13 sélections) semblait enclin à venir à Marseille, un accord a été trouvé avec le Real Madrid sur la base d’un prêt avec option d’achat, dont le montant était estimé à environ 15M€.
L’OM se retire du dossier Ceballos
Mais l’OM a finalement décidé de se retirer de ce dossier. « Quand les dirigeants sont venus le voir, il a demandé un temps de réflexion. Je pense qu’il a demandé un temps de réflexion parce qu’il avait d’autres offres qu’il considérait plus. Et l’OM l’a bien compris », a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Nous voulions Ceballos, mais… »
Mercredi soir, Pablo Longoria a justement été interrogé sur la piste Dani Ceballos par El Chiringuito, confirmant à demi-mot la tendance : « Nous voulions Ceballos, mais pendant le mercato, les choses changent », a déclaré le président de l'OM.