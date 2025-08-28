Transfert au Real Madrid : Le boss de l’OM confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid, l’OM a finalement décidé de se retirer du dossier Dani Ceballos, car ce dernier a demandé un temps de réflexion supplémentaire avant de valider son transfert. Interrogé par El Chiringuito, Pablo Longoria a confirmé son intérêt pour l’international espagnol, mais indiqué que les choses changent en période le mercato.

L’OM pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Dani Ceballos (29 ans). Alors que l’international espagnol (13 sélections) semblait enclin à venir à Marseille, un accord a été trouvé avec le Real Madrid sur la base d’un prêt avec option d’achat, dont le montant était estimé à environ 15M€.

L’OM se retire du dossier Ceballos Mais l’OM a finalement décidé de se retirer de ce dossier. « Quand les dirigeants sont venus le voir, il a demandé un temps de réflexion. Je pense qu’il a demandé un temps de réflexion parce qu’il avait d’autres offres qu’il considérait plus. Et l’OM l’a bien compris », a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins dans Rothen s’enflamme sur RMC.