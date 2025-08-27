Ceballos fait une demande, l'OM claque la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée de Dani Ceballos à l’OM a finalement capoté. Alors que le prêt avec option d’achat semblait bouclé avec le Real Madrid, le milieu de terrain espagnol a demandé un temps de réflexion, poussant Marseille à se retirer du dossier et à chercher d’autres alternatives. En réalité, le joueur n'était pas chaud pour rejoindre la Ligue 1.

Le mercato marseillais a connu un coup d’arrêt inattendu avec l’échec du transfert de Dani Ceballos. L’OM, sous l’impulsion de Pablo Longoria et avec le soutien de Medhi Benatia, cherchait un remplaçant à Adrien Rabiot et avait identifié le milieu espagnol comme une cible prioritaire. Les négociations avec le Real Madrid avaient abouti à un accord de principe pour un prêt avec option d’achat, laissant penser que l’arrivée de Ceballos à Marseille était imminente. Cependant, alors que tout semblait scellé, le joueur a surpris les dirigeants en demandant un temps de réflexion avant de valider le transfert. Cette décision a immédiatement fait vaciller le projet olympien. Selon RMC Sport, l’OM, estimant que la situation ne pouvait plus évoluer favorablement, a décidé de se retirer du dossier.

Surprise dans le dossier Ceballos Sur le plateau de Rothen S'Enflamme, Fabrice Hawkins a tenté d'expliquer ce revirement soudain de Ceballos. « Tout le monde y croyait. Il y a quelques jours, il expliquait qu’il voulait rejoindre l’OM. L’accord avec le Real a été trouvé ce mercredi. Et quand les dirigeants sont venus le voir, il a demandé un temps de réflexion. Je pense qu’il a demandé un temps de réflexion parce qu’il avait d’autres offres qu’il considérait plus. Et l’OM l’a bien compris » a déclaré le journaliste.