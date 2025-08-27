Ceballos fait une demande, l'OM claque la porte !

L’arrivée de Dani Ceballos à l’OM a finalement capoté. Alors que le prêt avec option d’achat semblait bouclé avec le Real Madrid, le milieu de terrain espagnol a demandé un temps de réflexion, poussant Marseille à se retirer du dossier et à chercher d’autres alternatives. En réalité, le joueur n'était pas chaud pour rejoindre la Ligue 1.
Le mercato marseillais a connu un coup d’arrêt inattendu avec l’échec du transfert de Dani Ceballos. L’OM, sous l’impulsion de Pablo Longoria et avec le soutien de Medhi Benatia, cherchait un remplaçant à Adrien Rabiot et avait identifié le milieu espagnol comme une cible prioritaire. Les négociations avec le Real Madrid avaient abouti à un accord de principe pour un prêt avec option d’achat, laissant penser que l’arrivée de Ceballos à Marseille était imminente. Cependant, alors que tout semblait scellé, le joueur a surpris les dirigeants en demandant un temps de réflexion avant de valider le transfert. Cette décision a immédiatement fait vaciller le projet olympien. Selon RMC Sport, l’OM, estimant que la situation ne pouvait plus évoluer favorablement, a décidé de se retirer du dossier.
Surprise dans le dossier Ceballos
Sur le plateau de Rothen S'Enflamme, Fabrice Hawkins a tenté d'expliquer ce revirement soudain de Ceballos. « Tout le monde y croyait. Il y a quelques jours, il expliquait qu’il voulait rejoindre l’OM. L’accord avec le Real a été trouvé ce mercredi. Et quand les dirigeants sont venus le voir, il a demandé un temps de réflexion. Je pense qu’il a demandé un temps de réflexion parce qu’il avait d’autres offres qu’il considérait plus. Et l’OM l’a bien compris » a déclaré le journaliste.
« Je trouve ça étonnant »
Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est du même avis, alors que le Bétis aurait aussi l'ambition de recruter Ceballos cet été. « Je trouve ça étonnant. A mon avis, le joueur était très sceptique pour venir » a-t-il confié. Par conséquent, l'OM envisagerait de se pencher sur d'autres pistes. Le nom de Florentino Luis (Benfica) est évoqué.