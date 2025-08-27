OM - Rabiot : Le coup de fil de Deschamps après la bagarre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques jours maintenant, Adrien Rabiot se retrouve dans une situation particulière à l'OM. En effet, après s'être battu avec Jonathan Rowe, l'international français a été placé sur la liste des transferts. Cela n'a toutefois pas empêché Didier Deschamps de sélectionner Rabiot, après l'avoir appelé, pour les prochains matchs de l'équipe de France.

Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France face à l'Ukraine et l'Islande. Alors qu'on a le droit à un petit nouveau avec Maghnes Akliouche, Adrien Rabiot figure lui aussi parmi les convoqués. Le joueur de l'OM se trouve toutefois dans une situation particulière avec le club phocéen suite à l'altercation avec Jonathan Rowe, mais ça n'a donc pas empêché Deschamps de faire appel à lui. Le sélectionneur des Bleus n'a cependant pas manqué de passer un coup de fil à Rabiot pour prendre de ces nouvelles après cet événement.

« C'était important de savoir dans quel état d'esprit il est » En conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps n'a donc pas échappé aux questions sur la situation d'Adrien Rabiot à l'OM. Face aux journalistes, le sélectionneur de l'équipe de France a alors confié : « Il a fait sa préparation. Il a fait les premiers matchs et il s'est passé ce qu'il s'est passé. (...) Ce ne sont pas des choses faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique. Je ne vais pas dire qui a tort et qui a raison. J'ai discuté avec lui. Je tiens à Adrien par rapport à ce qu'il a fait avec nous. C'était important de savoir dans quel état d'esprit il est. C'est très bien qu'il puisse être là pour les deux matchs très importants ».