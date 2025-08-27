Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’affaire Adrien Rabiot a récemment secoué l’Olympique de Marseille, provoquant une onde de choc dans le vestiaire. Si la tension est palpable, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, reste déterminé à poursuivre son projet. Salim Lamrani, qui a suivi le technicien durant plusieurs mois, a annoncé le verdict sur une radio marseillaise.

L’incident impliquant Adrien Rabiot, suite à une altercation dans les vestiaires, a perturbé le début de saison de l'OM. Mis sur la liste des transferts, le milieu de terrain est devenu un véritable dossier épineux pour la direction et le staff technique.

De Zerbi va dire stop ? Pourtant, Roberto De Zerbi, malgré la polémique, semble prêt à surmonter cette épreuve avec sang-froid et professionnalisme, refusant de laisser cet épisode perturber l’équilibre de l’équipe. À la question de savoir si De Zerbi pourrait quitter l'OM à cause de cette crise, Salim Lamrani, auteur de l'ouvrage « Le football selon Roberto de Zerbi » apporte un éclairage précieux.