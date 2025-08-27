Départ de De Zerbi - OM : La réponse fracassante après l’affaire Rabiot

L’affaire Adrien Rabiot a récemment secoué l’Olympique de Marseille, provoquant une onde de choc dans le vestiaire. Si la tension est palpable, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, reste déterminé à poursuivre son projet. Salim Lamrani, qui a suivi le technicien durant plusieurs mois, a annoncé le verdict sur une radio marseillaise.
L’incident impliquant Adrien Rabiot, suite à une altercation dans les vestiaires, a perturbé le début de saison de l'OM. Mis sur la liste des transferts, le milieu de terrain est devenu un véritable dossier épineux pour la direction et le staff technique.
De Zerbi va dire stop ?
Pourtant, Roberto De Zerbi, malgré la polémique, semble prêt à surmonter cette épreuve avec sang-froid et professionnalisme, refusant de laisser cet épisode perturber l’équilibre de l’équipe. À la question de savoir si De Zerbi pourrait quitter l'OM à cause de cette crise, Salim Lamrani, auteur de l'ouvrage « Le football selon Roberto de Zerbi » apporte un éclairage précieux.
Le verdict est tombé pour son avenir
« De Zerbi ne fuit pas l’adversité, il n’a pas peur des obstacles. Il ne va pas quitter le club à cause de l’incident. Il ne quitte le club que lorsque l’on manque à la parole donnée ou alors lorsqu’il arrive en fin de cycle » a confié Lamrani sur le plateau de Radio Maritima.