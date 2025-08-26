Retour de Rabiot : De Zerbi lâche une annonce, c’est le choc à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu’Adrien Rabiot semblait définitivement éloigné de l’Olympique de Marseille après son altercation avec Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde, samedi, en évoquant la possibilité d’un retour. Une déclaration inattendue qui relance les discussions et divise aussi bien les supporters que les responsables du club phocéen.

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM semblait scellé après sa violente altercation avec Jonathan Rowe et la décision de la direction de le placer sur la liste des transferts. Pourtant, Roberto De Zerbi a ravivé les espoirs d’un retour en conférence de presse. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses », a confié le coach de l'OM après la victoire de son équipe au Paris FC samedi. Une sortie qui a surpris au sein même du club.

De Zerbi a pris de court ses dirigeants Comme indiqué par La Provence, ni Pablo Longoria ni Medhi Benatia n’ont été consultés au préalable. Cette initiative soulève des interrogations quant à la ligne directrice du club sur le dossier Rabiot.