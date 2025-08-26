Retour de Rabiot : De Zerbi lâche une annonce, c’est le choc à l’OM

Alors qu’Adrien Rabiot semblait définitivement éloigné de l’Olympique de Marseille après son altercation avec Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde, samedi, en évoquant la possibilité d’un retour. Une déclaration inattendue qui relance les discussions et divise aussi bien les supporters que les responsables du club phocéen.
L’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM semblait scellé après sa violente altercation avec Jonathan Rowe et la décision de la direction de le placer sur la liste des transferts. Pourtant, Roberto De Zerbi a ravivé les espoirs d’un retour en conférence de presse. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses », a confié le coach de l'OM après la victoire de son équipe au Paris FC samedi. Une sortie qui a surpris au sein même du club.
De Zerbi a pris de court ses dirigeants
Comme indiqué par La Provence, ni Pablo Longoria ni Medhi Benatia n’ont été consultés au préalable. Cette initiative soulève des interrogations quant à la ligne directrice du club sur le dossier Rabiot.
Malaise à l'OM
Du côté du vestiaire, certains cadres ont exprimé leur malaise. Ils ont été plusieurs à regretter une décision aussi radicale dans une saison primordiale pour l'OM. Confronté à la pression du vestiaire, De Zerbi a fait un pas vers Rabiot. La réponse du milieu de terrain est désormais attendue.