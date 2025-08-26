OM : Greenwood, Longoria, Benatia... C'est terminé pour Rabiot, le coupable est désigné !

Axel Cornic

La décision de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts a fait l’effet d’une bombe en cette fin de mercato estival. Mais si Jonathan Rowe a quitté le club récemment, l’international français est toujours à l’Olympique de Marseille et après les propos de Roberto De Zerbi, une invraisemblable réconciliation est évoquée.

Compliqué de mettre son meilleur joueur sur le marché, surtout à quelques jours de la deadline. C’est pourtant ce qu’a fait l’OM avec Adrien Rabiot, assumant sa position par les biais du directeur sportif Medhi Benatia ou encore le président Pablo Longoria. Pourtant, un revirement de situation assez incroyable pourrait bien se dessiner...

« Elle est allée loin dans ses déclarations » En conférence de presse, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en laissant entendre qu’après tout ce qui s’est passé depuis une semaine, Rabiot pouvait finalement réintégrer l’OM. Un scénario inconcevable selon certains, surtout après les propos enflammés de Véronique Rabiot, sa mère et agent. « Elle est allée loin dans ses déclarations en ciblant l’entraineur en disant qu’il était fou furieux » a déclaré Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme.