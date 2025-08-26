OM : Greenwood, Longoria, Benatia... C'est terminé pour Rabiot, le coupable est désigné !

La décision de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts a fait l’effet d’une bombe en cette fin de mercato estival. Mais si Jonathan Rowe a quitté le club récemment, l’international français est toujours à l’Olympique de Marseille et après les propos de Roberto De Zerbi, une invraisemblable réconciliation est évoquée.
Compliqué de mettre son meilleur joueur sur le marché, surtout à quelques jours de la deadline. C’est pourtant ce qu’a fait l’OM avec Adrien Rabiot, assumant sa position par les biais du directeur sportif Medhi Benatia ou encore le président Pablo Longoria. Pourtant, un revirement de situation assez incroyable pourrait bien se dessiner...
« Elle est allée loin dans ses déclarations »
En conférence de presse, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en laissant entendre qu’après tout ce qui s’est passé depuis une semaine, Rabiot pouvait finalement réintégrer l’OM. Un scénario inconcevable selon certains, surtout après les propos enflammés de Véronique Rabiot, sa mère et agent. « Elle est allée loin dans ses déclarations en ciblant l’entraineur en disant qu’il était fou furieux » a déclaré Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme.
« Le club n’avait pas d’autres choix »
« Derrière, elle fracasse un joueur important comme Greenwood, qui n'a rien demandé en a pris une » a poursuivi l’ancien joueur du PSG, rappelant comment Véronique Rabiot a pu utiliser le cas de Mason Greenwood pour défendre son fils. « Longoria et Benatia en ont pris une aussi alors qu’ils étaient dithyrambiques sur Rabiot jusque-là. Qui manque de respect à qui ? Ils sont allés tellement loin, que le club n’avait pas d’autres choix ». L’autre option possible semble donc être un départ, mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire que ça se bouscule pour Adrien Rabiot.