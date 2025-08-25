Transfert de dernière minute au PSG, c'est acté !

Axel Cornic

Alors que tout le monde a les yeux tournés vers Gianluigi Donnarumma, un autre gardien pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cette fin de mercato. Troisième dans la hiérarchie depuis son arrivée il y a deux ans, Arnau Tenas serait tout proche de faire ses valises, afin de les poser en Liga.

Après sa victoire en Ligue des Champions, le PSG n’a pas beaucoup changé, avec quelques recrues précises qui ont tout de même couté assez cher. L’objectif en cette fin de mercato est surtout de dégraisser l’effectif, avec notamment le départ de Gianluigi Donnarumma que tout le monde attend.

Donnarumma en Angleterre... Le gardien italien n’a plus sa place à Paris, avec Lucas Chevalier qui est arrivé du LOSC. A en croire les dernières révélations, Donnarumma pourrait rebondir en Premier League et plus précisément à Manchester City. Pep Guardiola ne compterait en effet plus sur Ederson et voudrait donc le remplacer par le joueur du PSG.