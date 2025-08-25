Transfert de dernière minute au PSG, c'est acté !

Alors que tout le monde a les yeux tournés vers Gianluigi Donnarumma, un autre gardien pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cette fin de mercato. Troisième dans la hiérarchie depuis son arrivée il y a deux ans, Arnau Tenas serait tout proche de faire ses valises, afin de les poser en Liga.
Après sa victoire en Ligue des Champions, le PSG n’a pas beaucoup changé, avec quelques recrues précises qui ont tout de même couté assez cher. L’objectif en cette fin de mercato est surtout de dégraisser l’effectif, avec notamment le départ de Gianluigi Donnarumma que tout le monde attend.
Donnarumma en Angleterre...
Le gardien italien n’a plus sa place à Paris, avec Lucas Chevalier qui est arrivé du LOSC. A en croire les dernières révélations, Donnarumma pourrait rebondir en Premier League et plus précisément à Manchester City. Pep Guardiola ne compterait en effet plus sur Ederson et voudrait donc le remplacer par le joueur du PSG.
Et Tenas en Espagne ?
Mais un autre gardien pourrait également quitter Paris ! D’après les informations de L’Equipe ainsi que de RMC Sport, Arnau Tenas aurait les valises prêtes et pourrait bien être le prochain départ du PSG en ce mercato. L’Espagnol serait vraisemblablement tout proche de rejoindre Villarreal, qui doit désormais trouver un accord pour son transfert.