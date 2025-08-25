Guardiola - PSG : Bientôt un nouvel entraîneur, il est totalement séduit par le projet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans du Paris SG à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait bientôt rejoindre Manchester City. L'ancien gardien de l'AC Milan est séduit par le projet des Skyblues et serait emballé par la perspective de jouer sous la direction de Pep Guardiola.

Il y a deux semaines, Gianluigi Donnarumma annonçait sur Instagram son départ du PSG, peu après le recrutement de Lucas Chevalier. Le portier italien, acteur majeur du sacre européen en mai dernier, n’avait pas manqué de régler ses comptes avec Luis Enrique, qui a assumé la décision de changer de gardien. « Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe, Je suis déçu et attristé », écrivait-il notamment.

Un avenir à Manchester City ? A une semaine de la fin du mercato estival dans les grands championnats européens, Gianluigi Donnarumma ne connaît pas encore l’identité de son prochain club, mais Manchester City tient la corde pour l’accueillir. C’est en tout cas la destination privilégiée par l’international italien, disposant d’un accord contractuel pour débarquer. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent.