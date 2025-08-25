Guardiola - PSG : Bientôt un nouvel entraîneur, il est totalement séduit par le projet !

N’entrant plus dans les plans du Paris SG à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait bientôt rejoindre Manchester City. L'ancien gardien de l'AC Milan est séduit par le projet des Skyblues et serait emballé par la perspective de jouer sous la direction de Pep Guardiola.
Il y a deux semaines, Gianluigi Donnarumma annonçait sur Instagram son départ du PSG, peu après le recrutement de Lucas Chevalier. Le portier italien, acteur majeur du sacre européen en mai dernier, n’avait pas manqué de régler ses comptes avec Luis Enrique, qui a assumé la décision de changer de gardien. « Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe, Je suis déçu et attristé », écrivait-il notamment.
Un avenir à Manchester City ?
A une semaine de la fin du mercato estival dans les grands championnats européens, Gianluigi Donnarumma ne connaît pas encore l’identité de son prochain club, mais Manchester City tient la corde pour l’accueillir. C’est en tout cas la destination privilégiée par l’international italien, disposant d’un accord contractuel pour débarquer. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent.
Donnarumma veut jouer sous les ordres de Guardiola
Selon le journaliste Fabrizio Romano, sur le site GiveMeSport, Gianluigi Donnarumma est notamment emballé par l’idée de changer d’entraîneur, et d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. La perspective de découvrir un nouveau championnat avec la Premier League ravirait également l’ancien de l’AC Milan, séduit par ce nouveau projet et qui attend désormais de voir les deux clubs se mettre d’accord. Le départ d’Ederson, convoité par Galatasaray, est également primordial pour l’arrivée de l’Italien chez les Skyblues.