Mercato : Révolution au PSG, il a fait son choix !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de changer beaucoup de choses au poste de gardien de but. Lucas Chevalier est arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui va donc aller voir ailleurs prochainement. C’est également le cas d’Arnau Tenas, qui devrait quitter Paris à cause de l’arrivée de Renato Marin. Enfin, Matvey Safonov devrait lui rester à Paris pour une deuxième saison.

La saison dernière, le PSG a remporté la Ligue des champions grâce à un grand Gianluigi Donnarumma. On pensait alors que le club de la capitale allait conserver l’Italien, mais c’était sans compter sur Luis Enrique. Toujours plein de surprises, le coach espagnol a décidé de se séparer de l’ancien joueur de l’AC Milan et de dorénavant miser sur Lucas Chevalier.

Arnau Tenas va quitter le PSG Vendredi soir, après la victoire contre Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma a d’ailleurs fait ses adieux à ses supporters qui lui ont rendu hommage au Parc des princes. Les fans du club de la capitale ont également dit au revoir à Arnau Tenas qui va quitter le PSG avant la fin du mercato.