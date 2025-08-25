«Crispation» au PSG, l'accord improbable avant ce transfert !

Alexis Brunet

Alors que la Russie et l’Ukraine sont en guerre, le PSG a décidé de faire cohabiter un international de chaque pays depuis cet été et l’arrivée d’Illia Zabarnyi au sein du vestiaire parisien qu’arpentait déjà Matvey Safonov. Un transfert qui a donc pu faire naître une certaine crispation, même si les deux joueurs ont été consultés avant le transfert de l’ancien défenseur de Bournemouth.

Avant l’ouverture du mercato estival, le PSG avait identifié son principal besoin. Le club de la capitale souhaitait absolument recruter un nouveau défenseur central axial droit, afin d’apporter un peu de concurrence à Marquinhos. Le champion de France a mis un peu de temps, mais il a fini par trouver la perle rare.

Zabarnyi est arrivé Pour trouver son bonheur, le PSG a décidé de regarder du côté de la Premier League. Le club de la capitale a jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi, qui sortait de deux saisons abouties avec Bournemouth. Les Cherries se sont montrés très gourmands dans les négociations, mais finalement le défenseur central a rejoint Paris contre un chèque de 66M€ bonus compris.