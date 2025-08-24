OM : Une condition est fixée pour le transfert de Rabiot !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier. Après avoir passé seulement un an à Marseille, l'international français devrait changer d'air cet été.

OM : L'AC Milan en pince pour Rabiot Lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie par sa direction. Alors que leur numéro 25 s'est battu avec Jonathan Rowe, les hautes sphères olympiennes auraient décidé de le vendre avant la fin de ce mercato estival, programmé le 1er septembre à 20 heures. Conscient de la situation d'Adrien Rabiot, l'AC Milan de Massimiliano Allegri serait en embuscade pour boucler son transfert.